Кузбасс закупил 37 новых автобусов с кондиционерами

21 июля 2026, 15:11

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В сентябре в Кемеровской области выйдут на маршруты 37 новых автобусов ЛиАЗ. Все конкурсные процедуры уже завершены. Об этом рассказал губернатор региона Илья Середюк.





По данным «Сiбдепо», все новые автобусы утеплены, а также оборудованы кондиционерами, что сделает поездки более комфортными для пассажиров в любую погоду. Стоимость одной машины составила 12 миллионов рублей при рыночной цене в 18 миллионов рублей.





«Весь транспорт будет работать на экологичном метане, что позволит существенно минимизировать вредные выбросы в атмосферу», — подчеркнул Середюк.