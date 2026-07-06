Власти Кемеровской области закупят партию автобусов
В текущем году в Кемеровской области появится 37 новых пассажирских автобусов. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.
Несмотря на экономические трудности, в регионе продолжается работа по замене общественного транспорта, пишет VSE42.RU. Середюк напомнил, что в 2018 году износ общественного транспорта Кузбасса составлял порядка 90%. Тогда пришлось экстренно обновлять транспорт. На сегодняшний день этот процесс происходит планомерно.
«Приобретем в этом году 37 пассажирских автобусов. Все 37 машин будут работать на метане, что является вкладом в улучшение экологической обстановки в городах», — приводит издание слова Середюка.
По данным «Сiбдепо», новые автобусы будут оборудованы кондиционерами. Такое решение приняли после обращений местных жителей. Современные и комфортные автобусы поступят в Кузбасс до конца сентября.