Власти Кемеровской области закупят партию автобусов

06 июля 2026, 15:51

Фото: iStock/Oleksandr Filon

В текущем году в Кемеровской области появится 37 новых пассажирских автобусов. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.





Несмотря на экономические трудности, в регионе продолжается работа по замене общественного транспорта, пишет VSE42.RU. Середюк напомнил, что в 2018 году износ общественного транспорта Кузбасса составлял порядка 90%. Тогда пришлось экстренно обновлять транспорт. На сегодняшний день этот процесс происходит планомерно.





«Приобретем в этом году 37 пассажирских автобусов. Все 37 машин будут работать на метане, что является вкладом в улучшение экологической обстановки в городах», — приводит издание слова Середюка.