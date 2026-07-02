Пассажирам подмосковных автобусов и электричек раздают питьевую воду

02 июля 2026, 14:52

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Бесплатную раздачу воды пассажирам проводят на автобусных остановках, автостанциях и вокзалах Московской области и столицы сотрудники компаний «Мострансавто» и ЦППК. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Акция началась с установления жаркой погоды в регионе и продолжится, пока температура воздуха не снизится.





«За два дня специалисты «Мострансавто» раздали уже около 300 бутылок», — отмечается в сообщении.