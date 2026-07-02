Пассажирам подмосковных автобусов и электричек раздают питьевую воду
Бесплатную раздачу воды пассажирам проводят на автобусных остановках, автостанциях и вокзалах Московской области и столицы сотрудники компаний «Мострансавто» и ЦППК. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Акция началась с установления жаркой погоды в регионе и продолжится, пока температура воздуха не снизится.
«За два дня специалисты «Мострансавто» раздали уже около 300 бутылок», — отмечается в сообщении.Пассажирам электричек воду предлагают в период с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Савёловском, Павелецком, Белорусском, Курском, Киевском и Казанском вокзалах.
Все пункты раздачи организованы так, чтобы не мешать посадке и высадке пассажиров.