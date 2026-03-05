Онлайн-сервис расписания автобусов Подмосковья использовали более 2,9 млн раз
Свыше 2,9 млн раз пользователи обратились к электронному сервису расписания автобусов Мострансавто «Скачай, не срывай» с момента его запуска, в том числе с начала текущего года — свыше 107 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
С помощью сервиса можно узнать расписание любого маршрута Мострансавто, а также посмотреть прогнозное время прибытия автобуса на ту или иную остановку.
«Чаще всего электронным сервисом пользовались пассажиры маршрута №193, курсирующего между балашихинским микрорайоном Новый Свет и станцией метро «Новогиреево». Расписание этого автобуса с начала года запросили две с половиной тысячи раз», — говорится в сообщении.Второе место по популярности занял маршрут №308, связывающий станцию метро «Домодедовская» с аэропортом Домодедово: к этому онлайн-расписанию обратились с января 920 пользователей. А замыкает топ-3 маршрут №437 «Клин — МЦД Зеленоград-Крюково — Москва (метро «Ховрино»)»: его расписание через электронный сервис посмотрели 880 раз.