Онлайн-сервис расписания автобусов Подмосковья использовали более 2,9 млн раз

05 марта 2026, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 2,9 млн раз пользователи обратились к электронному сервису расписания автобусов Мострансавто «Скачай, не срывай» с момента его запуска, в том числе с начала текущего года — свыше 107 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.





С помощью сервиса можно узнать расписание любого маршрута Мострансавто, а также посмотреть прогнозное время прибытия автобуса на ту или иную остановку.





«Чаще всего электронным сервисом пользовались пассажиры маршрута №193, курсирующего между балашихинским микрорайоном Новый Свет и станцией метро «Новогиреево». Расписание этого автобуса с начала года запросили две с половиной тысячи раз», — говорится в сообщении.