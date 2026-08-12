Россиянин согласился подвезти пенсионерку и убил ее в дороге
В Архангельской области автомобилист убил попутчицу во время конфликта в пути. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
По данным телеканала, все произошло утром 11 августа по дороге в сторону Новодвинска. Там 32-летний мужчина остановил автомобиль перед 61-летней женщиной и согласился ее подвезти. Однако в пути разгорелся конфликт, в ходе которого водитель нанес пассажирке несколько ударов ножом в область лица и шеи. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте.
После содеянного злоумышленник скрылся и попытался избавиться от улик, однако позже полицейские задержали его на автомойке. Мужчина признал вину, в отношении него возбудили уголовное дело. Как выяснилось, прежде фигуранта уже судили за убийство. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.
Ранее сообщалось, что житель Ростовской области предстанет перед судом за жестокое убийство сожителя своей бывшей жены.
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