Россиянин согласился подвезти пенсионерку и убил ее в дороге

12 августа 2026, 10:08

Житель Архангельской области зарезал попутчицу из-за ссоры в дороге

Фото: iStock/undefined undefined

В Архангельской области автомобилист убил попутчицу во время конфликта в пути. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.