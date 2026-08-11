Россиянин зарубил сожителя бывшей жены

11 августа 2026, 17:51

Мужчина зарубил топором сожителя бывшей жены в Ростовской области

Фото: istockphoto/Dmytro Diedov

В Ростовской области мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство сожителя своей бывшей жены. Об этом 11 августа пишет РЕН ТВ.