Россиянин зарубил сожителя бывшей жены
В Ростовской области мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство сожителя своей бывшей жены. Об этом 11 августа пишет РЕН ТВ.
Трагедия произошла в феврале в частном доме на улице Потёмкина в Новошахтинске. Во время ссоры с новым избранником экс-супруги фигурант схватил топор и нанёс оппоненту множественные удары по голове.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник перенёс тело во двор и закопал его в землю.
В настоящее время в отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по факту убийства. Кроме того, региональная прокуратура сообщила о привлечении к ответственности и бывшей жены подозреваемого — в её отношении также ведётся следствие.
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