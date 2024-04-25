Росгвардейцы задержали в Котельниках серийного похитителя брендовых сумок

В Котельниках росгвардейцы задержали 52-летнего жителя Воронежской области, подозреваемого в краже из сетевого магазина брендовых сумок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Правоохранители прибыли по сигналу тревоги в охраняемый бутик одежды и обуви. Охранник рассказал, что в торговом зале находится гражданин, который неделю назад вместе с приятелями совершил кражу. Камеры видеонаблюдения показали, что четверо мужчин действовали сообща. Пока знакомые отвлекали охранника бутика, подозреваемый выносил сумки из магазина и возвращался за следующей партией», – пояснили в силовом ведомстве.Там оценили общую сумму похищенного более чем в 52 тыс. рублей.
Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции для разбирательства.
Читайте также:
Раскрыты новые подробности о задержанных за убийства российских военных
Наркодилера из Подмосковья задержали с помощью мертвого дельфина
В Подмосковье спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины»
Лора Луганская