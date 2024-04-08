В Котельниках началось благоустройство территории новой школы на 2000 мест

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 2 тысячи учеников, возводят в микрорайоне Парковый городского округа Котельники, в настоящее время строительные работы завершаются, рабочие начали благоустраивать пришкольную территорию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. На объекте продолжаются кровельные и фасадные работы, ведётся отделка внутренних помещений, а также обустройство наружных и внутренних инженерных сетей», — говорится в сообщении.В работах заняты более 350 человек, задействовано 15 единиц строительной техники. Сдать школу в эксплуатацию планируется к началу нового учебного года.
В четырёхэтажном здании школы предусмотрено 80 стандартных классов и 33 кабинета для уроков химии, физики, биологии, иностранных языков и пр. Кроме того, в школе расположено четыре спортивных зала, актовый зал на 630 мест, библиотека с читальным залом и столовая.
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Лев Каштанов