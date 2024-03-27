Кузнецова: Необходимо защитить детей от призывов к экстремизму в интернете

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова провела встречу с Министром просвещения Сергеем Кравцовым, в рамках которой они обсудили разработку механизмов по защите детей от призывов к экстремизму и терроризму в интернете. Об этом сообщается в Telegram-канале Кузнецовой.
Отмечается, что в общеобразовательных организациях специалисты уже провели разъяснительную работу с несовершеннолетними. По словам Кузнецовой, такие беседы крайне важны, особенно для подростков, ведь они могут спасти жизнь.
Кузнецова отметила, что нельзя допустить распространение преступного контента, поскольку это прямая угроза для всех людей. Вице-спикер Госдумы также призвала всех сохранять бдительность.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудники правоохранительных органов нашли школьницу, которая рассылала сообщения о терактах. Девочка-подросток принесла свои извинения и пообещала, что никогда не будет повторять такую ошибку.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Кузнецова отметила, что нельзя допустить распространение преступного контента, поскольку это прямая угроза для всех людей. Вице-спикер Госдумы также призвала всех сохранять бдительность.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова