Погиб глава организации, которая спасла сотни людей во время теракта в «Крокусе»

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Во время теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске погиб Андрей Сыропятов — лидер студенческой организации, которая в итоге спасла сотни людей. По информации Lenta.Ru, имя Андрея находится в списке жертв теракта, обнародованном 26 марта на сайте МЧС РФ.
Теракт в Красногорске был совершён вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли стрельбу по зрителям концерта и персоналу, а затем устроили пожар.
Специалисты МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. В аварийно-спасательных работах участвовали более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники.
По последним данным, предоставленным Следственным комитетом РФ, во время трагедии в концертном зале погибли 139 человек. Ещё 182 человека пострадали от ран, огня и дыма. Большинство погибших задохнулись в дыму, который возник после того, как террористы подожгли разлитую горючую жидкость и вспыхнул пожар, охвативший всё здание. На 20:00 по Москве поимённый список погибших включает в себя 120 фамилий.
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