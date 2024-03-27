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Подростков из ДНР пытались привлечь к теракту как в «Крокусе» через Telegram

27 марта 2024, 08:15
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Неизвестные в Telegram пытались привлечь к теракту, подобному произошедшему в «Крокус Сити Холле», подростков из ДНР, об этом сообщает «РИА Новости».
В распоряжении агентства появились скриншоты из Telegram, на которых неизвестные пытаются подкупить деньгами несовершеннолетних, предлагая им совершить теракт.

«Привет Егор, мы готовы заплатить тебе 1,5 млн рублей чтобы ты устроил теракт в городе Новоазовск в школе №1 снаряжение и аванс будет по указанному ниже адресу», — пишет куратор школьнику.


Напомним, 22 марта 2024 года на подмосковной площадке «Крокус Сити Холл» произошёл второй в современной России по количеству жертв теракт. Больше людей погибло только при захвате школы в Беслане.

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#крокус сити холл
#теракт
#днр
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В Польше погиб пятый военный за месяц
В Польше приостановили учения на фоне гибели пятого за месяц солдата
27 марта 2024, 11:35

Фото: iStock/Rafal Olkis

В Польше погиб пятый за текущий месяц военнослужащий. Об этом в беседе с журналистами сообщил главком родами Вооружённых сил страны Марек Соколовский.
Генерал подчеркнул, что 30-летний погибший солдат принимал участие в учении в Высоких Татрах. С ним произошёл несчастный случай. Горные спасатели оказали ему помощь, однако вернуть жизненные функции не удалось.

Соколовский отметил, что в связи с гибелью солдат в армии Польши временно приостановили использование взрывчатых веществ и других боевых средств во время учений. Однако это не затрагивает обучения военных из Украины.

Министр национальной обороны и начальник гештаба приказали проанализировать все меры безопасности, которые действуют в польской армии на фоне участившихся несчастных случаев.

В понедельник, 25 марта, сообщалось, что во время военных учений на территории полигона от взрыва погибли два сапёра. Также в марте на учении НАТО погибли два польских военных, которых переехало БМП.

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#польша
#военные
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#учения
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83 пострадавших остаются в больницах после теракта в «Крокусе»
27 марта 2024, 11:25

Фото: Istockphoto /Wavebreakmedia

В больницах Москвы и Московской области по состоянию на 10 утра 27 марта остаются 83 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Это следует из публикации на сайте подмосковного Минздрава. Согласно обновлённому списку, в графе «выписаны» числятся 40 фамилий. Всего в нём – 123 человека.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершён вечером 22 марта. Несколько вооружённых людей открыли стрельбу по зрителям и персоналу и устроили пожар. По последним данным, жертвами трагедии стали 139 человек.

Специалисты МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. В аварийно-спасательных работах участвовали более 1 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.

По уголовному делу о теракте задержаны и арестованы четверо его непосредственных исполнителей и столько же предполагаемых пособников.

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#московская область
#здравоохранение
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СК РФ: задержан ещё один соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году
СК РФ: ещё одного соучастника нападения на псковских десантников задержали
27 марта 2024, 11:11

Фото: iStock/BrianAJackson

Полицейские задержали ещё одного соучастника нападения на псковских десантников в 2000 году. Об этом Следственный комитет России сообщил в своём Telegram-канале.
Управление СК РФ по Северо-кавказскому федеральному округу продолжает расследовать уголовное дело по факту вооружённого нападения на военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое произошло 29 февраля 2000 года в Чечне. Тогда погибли 84 военных, ещё четверо получили ранения.

В ходе расследования полицейскими, совместно с подразделениями ФСБ, был задержан уроженец Республики Дагестан Ислам Бациев.

В ближайшее время ему предъявят обвинение в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военного. Суд уже избрал меру пресечения в виде лишения свободы.

ФСБ и МВД продолжают устанавливать других членов банды, причастных к этому нападению.

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#уголовное дело
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Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360
27 марта 2024, 10:40

Фото: iStock/kieferpix

Количество пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» увеличилось до 360. Об этом сообщил ТАСС центр медицины катастроф.
Отмечается, что 11 детей числятся в общем количестве пострадавших. Ранее сообщалось, что во время теракта в «Крокусе» погиб Андрей Сыропятов — лидер студенческой организации, которая в итоге спасла сотни людей.

По последним данным, предоставленным Следственным комитетом РФ, во время трагедии в концертном зале погибли 139 человек. Большинство погибших задохнулись в дыму, который возник после того, как террористы подожгли разлитую горючую жидкость и вспыхнул пожар, охвативший всё здание.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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Три пробуренные скважины на шахте «Пионер» показали наличие большого объема воды
27 марта 2024, 10:35

Фото: istock / NeilLockhart

На руднике «Пионер» в Приамурье, где произошел обвал и под землей остались заблокированы горняки, в трех скважинах нашли большое количество воды. Об этом информирует пресс-служба МЧС в Телеграм-канале.
По данным МЧС, в первой скважине в результате бурения воду нашли на глубине 170 метров, во второй — на глубине 175 метров, но там обнаружили лёд, на третьей — на глубине 150 метров. Сейчас бурится четвертая скважина на глубину 295 метров, осталось пройти 80 метров, сообщили в ведомстве.

18 марта на руднике «Пионер», входящем в АО «Покровский рудник» в Амурской области, произошло обрушение, в результате чего под завалами оказались 13 горняков. Сотрудникам МЧС удалось расчистить выработки, по которым под землю поступает воздух. Обстановка осложняется значительным притоком грунтовых вод.

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МВД: В Ачинске двух подростков задержали за попытку поджога релейных шкафов

Погиб глава организации, которая спасла сотни людей во время теракта в «Крокусе»

#спасатели
#мчс
#человек
#служба
#шахты
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Суд арестовал управляющего директора обвалившегося рудника с 13 горняками
27 марта 2024, 09:31

Фото: iStock/Yingko

Управляющего директора золотодобывающего рудника «Пионер» Алексея Бирюкова заключили под стражу. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Амурской области.
Отмечается, что Бирюкову предъявили обвинение в нарушении требований безопасности после прорыва горных пород, в результате которого под завалами оказались 13 шахтеров. По данным источника, обвиняемому грозит семь лет тюремного срока.

Напомним, 18 марта 2024 года на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Последнее зафиксированное местоположение застрявших под завалами на руднике «Пионер» находилось на глубине 147 метров.

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#шахтёры
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Голая женщина подожгла церковь и машину полицейских
В США голая 42-летняя женщина подожгла церковь и полицейский автомобиль
27 марта 2024, 09:17

Фото: istock / fotoember

В США задержали голую женщину, которая подожгла церковь и автомобиль сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает WINK-TV.
Всё произошло утром 21 марта в городе Форт-Майерс, штат Флорида. Примерно в 5:30 по местному времени экстренные службы получили сообщения о двух небольших возгораниях. Одно из них ликвидировали около церкви, второе — на одной из соседних улиц.

Возле церкви задержали 42-летнюю Тейлор Николь Пайетт, которая была полностью обнажённой и посадили её в патрульный автомобиль. Практически сразу в машине вспыхнула обшивка одной из дверей. Оказалось, что у американки осталась зажигалка, хотя ее обыскали во время задержания.

Полицейские заявили, что она, видимо, «спрятала ее там, где её не обыскивали».

Преступнице предъявили обвинения в поджоге, порче имущества и преднамеренном нанесении материального ущерба. Мотив ее поступков неизвестен. Правоохранители затруднились сказать, была ли Пайетт прихожанкой подожженного храма.

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#сша
#церковь
#автомобиль
#полицейские
#поджог
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Мужчина угнал несколько машин ради поездки к матери и стал фигурантом семи уголовных дел
Под Кемерово задержали серийного автоугонщика, пытавшегося доехать до матери
27 марта 2024, 09:05

Фото: istock / djedzura

В Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов задержали серийного автоугонщика. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на УМВД России по региону.
Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, проживающий в городе Ленинск-Кузнецкий. В отношении мужчины возбудили семь уголовных дел по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ, он отправлен под стражу.

По данным следствия, ночью фигурант вызвал такси к матери в поселок Свердловский, но автомобиль не был найден. Тогда россиянин решил угнать транспортное средство, разбил стекло ВАЗ-2114 с помощью отвертки, проник внутрь и поехал в сторону населенного пункта. В пути машина заглохла и тогда мужчина решил украсть еще один автомобиль, который впоследствии оставил недалеко от родительского дома.

После задержания полицейские установили причастность мужчины еще к пяти аналогичным преступлениям, совершенным с сентября по ноябрь 2023 года. Все авто возвращены законным владельцам.

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#автомобиль
#полицейские
#сотрудники
#рф
#машина
#угон
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Выяснилось, сколько Исломовы готовились к теракту
Арестованный за теракт в «Крокусе» за две недели до трагедии оставил Hyundai
27 марта 2024, 08:33

Фото: пресс-служба Московской области

Соседи семьи Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», рассказали РИА Новости, что те зарабатывали извозом, но рабочая машина Hyundai уже недели две стоит на месте.
Последний год Аминчон и Исроил Исломовы проживали в квартире на первом этаже на улице Склизкова в Твери, соседи характеризуют их тихими и вежливыми. По их словам, в семье было много детей.

Корреспондент издания рассказал, что после звонка в квартиру, детские голоса стихли и никто так и не открыл дверь.

Соседка сказала, что не в курсе, куда делись Исломовы, не видела и супругу Аминчона.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.

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#террористы
#соседи
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