Подростков из ДНР пытались привлечь к теракту как в «Крокусе» через Telegram

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Неизвестные в Telegram пытались привлечь к теракту, подобному произошедшему в «Крокус Сити Холле», подростков из ДНР, об этом сообщает «РИА Новости».
В распоряжении агентства появились скриншоты из Telegram, на которых неизвестные пытаются подкупить деньгами несовершеннолетних, предлагая им совершить теракт.
Напомним, 22 марта 2024 года на подмосковной площадке «Крокус Сити Холл» произошёл второй в современной России по количеству жертв теракт. Больше людей погибло только при захвате школы в Беслане.
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«Привет Егор, мы готовы заплатить тебе 1,5 млн рублей чтобы ты устроил теракт в городе Новоазовск в школе №1 снаряжение и аванс будет по указанному ниже адресу», — пишет куратор школьнику.
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Евгения Парфентьева