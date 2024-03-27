Подростков из ДНР пытались привлечь к теракту как в «Крокусе» через Telegram

В больницах Москвы и Московской области по состоянию на 10 утра 27 марта остаются 83 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Это следует из публикации на сайте подмосковного Минздрава. Согласно обновлённому списку, в графе «выписаны» числятся 40 фамилий. Всего в нём – 123 человека.