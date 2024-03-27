«Для развлечения»: Российская школьница в соцсетях рассылала ложные сообщения о теракте

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В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов нашли школьницу, которая рассылала сообщения о терактах. Об этом пишет Atas.info, ссылаясь на пресс-службу МВД по региону.
По версии полиции, девочка распространяла ложную информацию о терактах через мессенджеры и в социальных сетях.
По данным Телеграм-канал Mash Siberia, ребенка поймали за предложения людям заниматься террористической деятельностью. Специалисты оперативно нашли подозреваемую и направились к ней домой.
Девочка-подросток принесла свои извинения и пообещала, что никогда не будет повторять такую ошибку. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Госдуме наградили подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Установлено, что сообщения девушка распространяла с целью личного развлечения», – сообщили в ведомстве.
Девочка-подросток принесла свои извинения и пообещала, что никогда не будет повторять такую ошибку. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Госдуме наградили подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак