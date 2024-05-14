Кузнецова озвучила самую острую задачу нового правительства по вопросу семьи

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что одной из острых задач нового правительства по вопросу семьи, которую необходимо будет решить, станет проблема демографии.
«Здесь мы ожидаем серьёзных решений. Но прежде всего нужно понимать, что явилось причиной неудач в прошлом. Важно, чтобы те программы, которые были реализованы в регионах, не были профанацией в части финансирования из федерального бюджета», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Кузнецова.Она отметила и задачу пилотного демографического проекта, заключающуюся в повышении коэффициента рождаемости.
Ранее исполняющая обязанности вице-премьера Татьяна Голикова заявляла, что в России будет снижаться число женщин репродуктивного возраста.
Читайте также:
«Не предотвратили худший сценарий»: демограф заявил, что власти знали о скорой катастрофе
Волынец призвала популяризировать заботу о репродуктивном здоровье в России
Демограф Ткаченко сравнил приток мигрантов в Россию с «больным желудком»
Мелисса Тимофеева