Волынец призвала популяризировать заботу о репродуктивном здоровье в России

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила о необходимости популяризации в нашей стране заботы о репродуктивном здоровье.
Так, она предложила вести информационную кампанию о важности сохранения репродуктивного здоровья, в том числе с помощью рекламы, а также стимулировать прохождение диспансеризации бонусами или льготами для будущих родителей. Более того, для контроля таких мероприятий Волынец предложила создать отдельный орган.
Подобная мера, по мнению специалиста, способствует улучшению знаний общества о репродуктивном здоровье, состояния будущих поколений, а также в целом благополучия страны.
А в Московской области медики помогли мужчине с сужением мочеиспускательного канала, пересадив ему материал с внутренней стороны щеки.
До этого сообщалось, что в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» стартовала межрегиональная программа по нейрореабилитации.
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Подобная мера, по мнению специалиста, способствует улучшению знаний общества о репродуктивном здоровье, состояния будущих поколений, а также в целом благополучия страны.
«Учитывая важность вопросов сохранения здоровья населения, реализацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», прошу поддержать данную инициативу и рассмотреть вопрос о разработке законопроекта», — приводит RT текст обращения Волынец на имя председателя комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева.
А в Московской области медики помогли мужчине с сужением мочеиспускательного канала, пересадив ему материал с внутренней стороны щеки.
«Мы провели заместительную уретропластику – метод пластического восстановления проходимости мочеиспускательного канала. Вскрыли просвет уретры и удалили рубец, заменили дефект пересаженной тканью, взятой с внутренней стороны щеки. Метод является альтернативой пластике уретры, так как слизистая щеки имеет способность хорошо приживаться», – приводит АГН «Москва» слова заведующего урологическим отделением хирургического стационара Серпуховской больницы Артура Лукьянчикова.
До этого сообщалось, что в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» стартовала межрегиональная программа по нейрореабилитации.
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Мелисса Тимофеева