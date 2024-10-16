Квадроберов боятся большинство россиян

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Увлечение квадробингом (или квадробикой) вызывает беспокойство у значительной части россиян.
Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 74% респондентов считают, что интерес ребенка к этому движению является поводом для тревоги. Опрос охватил 1600 граждан РФ старше 18 лет, передает издание «Ведомости».
При этом 18% россиян не видят в этом угрозы, а 8% затруднились с ответом. Квадробика стала популярным увлечением среди детей, которое заключается в подражании животным. Врачи отмечают, что такие занятия могут быть частью самоидентификации подростков в возрасте от 10 до 13 лет, когда они активно пробуют новые образы.
Несмотря на активное обсуждение в обществе и политике, семейный психолог Олеся Покусаева уверена, что увлечение квадробингом не представляет угрозы для психологически здоровых детей. Ее мнение разделяет и народный артист РФ Сергей Безруков. В то время как в Госдуме обсуждают возможные меры против квадроберов, Кремль дистанцируется от этой темы, заявляя об отсутствии интереса к ней.
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При этом 18% россиян не видят в этом угрозы, а 8% затруднились с ответом. Квадробика стала популярным увлечением среди детей, которое заключается в подражании животным. Врачи отмечают, что такие занятия могут быть частью самоидентификации подростков в возрасте от 10 до 13 лет, когда они активно пробуют новые образы.
Несмотря на активное обсуждение в обществе и политике, семейный психолог Олеся Покусаева уверена, что увлечение квадробингом не представляет угрозы для психологически здоровых детей. Ее мнение разделяет и народный артист РФ Сергей Безруков. В то время как в Госдуме обсуждают возможные меры против квадроберов, Кремль дистанцируется от этой темы, заявляя об отсутствии интереса к ней.
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Елена Перлова