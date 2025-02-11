Квантовый компьютер смоделировал страшный конец света

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Чтобы смоделировать процесс катастрофического распада Вселенной, который также известен как ложный вакуумный распад, ученые впервые задействовали квантовый компьютер. Об этом информирует Nature Physics.
Для исследования процесса, который угрожает всей Вселенной, использовалась 5,564-кубитная квантовая система. С помощью квантового компьютера D-Wave ученые построили упрощенную модель Вселенной и закодировали ее. По мнению исследователей, космический вакуум может находиться в нестабильном состоянии и, распавшись, образовать пузырь истинного «вакуума», который при расщеплении будет уничтожать все на своем пути.
Благодаря данному научному эксперименту специалисты смогли понаблюдать за формированием и поведением пузырей «истинного» вакуума, при этом практические показатели совпали с теоретическими расчетами. Соответствующее исследование открывает перед учеными новые возможности в области изучения космологии и квантовых вычислений.
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Екатерина Коршунова