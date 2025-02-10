Врач раскрыл истинную причину эмоциональных вспышек и раздражительности

Дочь политика Владимира Жириновского и глава его фонда Анастасия Боцан-Харченко заявила, что у Москвы есть несколько преимуществ перед Нью-Йорком, Парижем, Берлином и другими европейскими столицами. Об этом она заявила в интервью журналу «Москвич Mag».