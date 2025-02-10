Врач раскрыл истинную причину эмоциональных вспышек и раздражительности

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Виртуальное пространство расширяется — оно повсюду. И, кажется, что когда-нибудь оно полностью поглотит человека, а реальная жизнь останется за бортом. Как это скажется на природе человека?
Доктор медицинских наук, врач-невролог, заведующий кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей Федерального государственного бюджетного учреждения Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ринат Богданов в беседе с «Радио 1» заявил, что постоянное пользование сотовым телефоном приводит к переутомлению с соответствующими изменениями в организме.
Он также сообщил, что при использовании телефона стоит придерживаться элементарных мер гигиены, связанных с ограничением времени.
Он добавил, что проверить свою зависимость от телефона можно, отказавшись от него на день и заменив на, например, физическую активность.
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«Идет постоянный входящий поток. С одной стороны, это условно-обезболивающий эффект — отвлечение, а с другой стороны, это переутомление, приводящее к раздражительной слабости, эмоциональным вспышкам, раздражительности, истощаемости, потери работоспособности», — пояснил эксперт.
Он также сообщил, что при использовании телефона стоит придерживаться элементарных мер гигиены, связанных с ограничением времени.
«Если вы погружаетесь в цифровую среду, то необходимо понять, зачем вы это делаете, с какой целью. Выполнять осознанно эту задачу и отключаться. Иначе это приведет к зависимости», — объяснил врач.
Он добавил, что проверить свою зависимость от телефона можно, отказавшись от него на день и заменив на, например, физическую активность.
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Анастасия Панченко