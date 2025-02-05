Названы главные правила кибергигиены и защиты от интернет-мошенников

Видео: пресс-служба Минцифры РФ
Видеоролик, посвящённый ключевым правилам кибербезопасности, выпустили специалисты Минцифры РФ, сообщает пресс-служба министерства.
«Пользователям напоминают, что при регистрации на том или ином интернет-ресурсе, необходимо создать надёжный пароль, использовать двухфакторную аутентификацию, ограничивать информацию о себе и выставлять настройки приватности», — говорится в сообщении.Кроме того, нельзя выкладывать в открытый доступ свои персональные данные — номер паспорта, СНИЛС, ФИО и адрес, не следует переходить по непроверенным ссылкам, а также переводить деньги на счета, которые называют в телефонном разговоре собеседники, представившиеся представителями каких-либо ведомств, или сообщать им номер своей банковской карты и пр.
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