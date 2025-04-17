Квартира в Петербурге, где жила Ирина Болгар, подешевела на 1,5 млн

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Трехкомнатная квартира на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где ранее жила предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар, упала в стоимости на 1,5 млн и теперь продается за 16,5, пишет сайт Kp.ru.
Недвижимость продается уже восемь месяцев, однако желающих приобрести жильё, пока не нашлось. Объявление один раз снимали с сайта, а позже вновь опубликовали с другой ценой.
Квартира площадью 96,2 квадратных метра располагается в старинном доме. Она тёплая и светлая и имеет вид на купол храма Благовещения. У недвижимости три владельца.
Тем временем риелтор Иван Черкасов считает, что цену квартиры стоит снизить до 16 млн. Он пояснил, что там очень низкие потолки – всего 2,5 метра, да и реконструкция дома проводилась больше 20 лет назад.
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Квартира площадью 96,2 квадратных метра располагается в старинном доме. Она тёплая и светлая и имеет вид на купол храма Благовещения. У недвижимости три владельца.
Тем временем риелтор Иван Черкасов считает, что цену квартиры стоит снизить до 16 млн. Он пояснил, что там очень низкие потолки – всего 2,5 метра, да и реконструкция дома проводилась больше 20 лет назад.
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Элина Позднякова