Девушку Павла Дурова поздравляют с беременностью спустя полгода после потери ребёнка

Юлия Вавилова (фото: Telegram @julia_vavilova_durova)
Пользователи соцсетей о время прямого эфира заметили у Юлии Вавиловой округлившийся живот и теперь уверены, что в скором времени Павел Дуров вновь станет отцом.
В прошлом году личная жизнь бизнесмена активно обсуждалась в свете заявлений Ирины Болгар, которая заявила, что воспитывает от него детей. Дуров никак не прокомментировал её откровения, тем более сейчас он состоит в отношениях с 24-летней Юлией Вавиловой. А совсем недавно внимательные поклонники заподозрили, что девушка беременна и приняли поздравлять её и Павла со скорым пополнением.
Слухи распространились после одного из стримов Юлии. Девушка встала из-за стола, и зрители увидели её округлившийся живот. Пока что ни Дуров, ни Вавилова не комментировали догадки подписчиков.
Ранее блогер уже была беременна от Дурова, но потеряла ребёнка, находясь на 10-й неделе беременности. О своём положении девушка узнала после ареста Павла и из-за перенесённого стресса у неё случился выкидыш.
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Слухи распространились после одного из стримов Юлии. Девушка встала из-за стола, и зрители увидели её округлившийся живот. Пока что ни Дуров, ни Вавилова не комментировали догадки подписчиков.
Ранее блогер уже была беременна от Дурова, но потеряла ребёнка, находясь на 10-й неделе беременности. О своём положении девушка узнала после ареста Павла и из-за перенесённого стресса у неё случился выкидыш.
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Анастасия Чинкова