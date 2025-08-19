В Волоколамске завершают ремонт общежития колледжа

19 августа 2025, 10:59

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт общежития Волоколамского филиала Красногорского колледжа близится к завершению. Общая готовность превысила 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание, общая площадь которого составляет более 2,7 тыс. квадратных метров, расположено по адресу: Ново-Солдатский переулок, дом №3. Сейчас там продолжается отделка внутренних помещений и фасадные работы.





«В помещениях монтируют инженерные сети, укладывают линолеум и плитку, красят стены и устанавливают двери. Рабочие также обновляют фасад и входные группы», — говорится в сообщении.