Суд в Свердловской области вынес приговор пенсионеру за комментарии в соцсетях
В Свердловской области 75-летний местный житель получил условный срок за публикации в социальных сетях. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по региону Александр Шульга.
Мужчину признали виновным по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Суд приговорил его к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно. Также пенсионеру на 1,5 года запретили публиковать комментарии в интернете.
По данным следствия, в сентябре 2023 года и феврале 2024 года осуждённый размещал сообщения, которые, согласно экспертизе, оправдывали нацизм и содержали недостоверную информацию о роли СССР во Второй мировой войне.
Ранее Московский суд оштрафовал местного жителя за публикацию в соцсетях фотографии Mercedes-Benz G-класса с номером А777УЕ. Снимок, по версии суда, содержал экстремистскую символику.
