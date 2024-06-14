В Котельниках завершают передачу ключей дольщикам ЖК «Белые Росы»

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Передача ключей от долгожданных квартир дольщикам проблемного ЖК «Белые Росы» вступила в завершающую стадию: в настоящее время в права собственности вступили 784 человека из 790, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Участники долевого строительства получают ключи от квартир в корпусах №№1 и 2 жилого комплекса «Белые Росы». Всего новоселье отметят 790 семей», — отмечается в сообщении.Своих квартир дольщики ждали девять лет. Согласно первоначальному плану, застройщик ООО «Стройкомфорт» должен был сдать дома в эксплуатации в 2015 году. Но компания не выполнила своих обязательств. Для того, чтобы завершить строительство, проект в 2021 году передали Фонду защиты прав участников долевого строительства Московской области.
В настоящее время жома в ЖК «Белые Росы» полностью достроены, введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учёт.
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Лев Каштанов