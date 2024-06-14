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В Котельниках завершают передачу ключей дольщикам ЖК «Белые Росы»

14 июня 2024, 10:10
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Передача ключей от долгожданных квартир дольщикам проблемного ЖК «Белые Росы» вступила в завершающую стадию: в настоящее время в права собственности вступили 784 человека из 790, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Участники долевого строительства получают ключи от квартир в корпусах №№1 и 2 жилого комплекса «Белые Росы». Всего новоселье отметят 790 семей», — отмечается в сообщении.
Своих квартир дольщики ждали девять лет. Согласно первоначальному плану, застройщик ООО «Стройкомфорт» должен был сдать дома в эксплуатации в 2015 году. Но компания не выполнила своих обязательств. Для того, чтобы завершить строительство, проект в 2021 году передали Фонду защиты прав участников долевого строительства Московской области.



В настоящее время жома в ЖК «Белые Росы» полностью достроены, введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учёт.

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#минжилполитики мо
Маньяк из Зеленограда Юрий Гриценко выходит на свободу
14 июня 2024, 10:34

Фото: istockphoto/OlFedv

Маньяк Юрий Гриценко может вновь появиться на зеленоградских улицах после 22 лет за решеткой, 14 июня истекает его срок. Об этом пишет РИА Новости.
Жертвами Гриценко стали пять женщин, а еще десять пострадали. Мужчина нападал на несчастных в парках, нанося удары по голове молотком сзади.

Первое убийство Юрий Гриценко совершил в далеком 1993 году в возрасте 31 года. Убийца был женат и воспитывал двоих детей. За преступление он получил девять лет колонии, но освободился досрочно за примерное поведение в 2000 году. Выйдя на свободу, душегуб продолжил свои зверства, годы тюрьмы не исправили его.

Затем Гриценко задержали в ноябре 2001 года при нападении на очередную жертву. В заключении преступник был агрессивным и пытался устроить бунт в колонии.

Маньяк имеет шанс выйти, если медики сочтут его здоровым психически. При обнаружении проблем Гриценко отправится на психиатрическое лечение.

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#зеленоград
#маньяк
#новости
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В Лосино-Петровском округе благоустроят набережную Суворовских прудов
14 июня 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Набережную Суворовских прудов планируется благоустроить в рабочем посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа, в проект входит также создание велосипедного маршрута. Подряд на проведение этих работ выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В рамках работ по благоустройству набережной подрядчик должен будет построить ротонду и пирс, установить различные малые архитектурные формы, наладить систему видеонаблюдения и wi-fi, а также обустроить велосипедный маршрут до городского округа Звёздный городок», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 269 миллионов 597 тысяч 697 рублей 94 копейки. Проект финансируется из бюджетов округа и Московской области. Заявки принимаются до 25 июня.

Работы должны быть завершены в 2025 году.

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#благоустройство
#комитет по конкуретной политике мо
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Подать уведомление о сносе здания можно через Госуслуги
14 июня 2024, 09:58

Фото: istockphoto / Liubomyr Vorona

В Подмосковье подать уведомление о сносе здания стало проще. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Уведомление о планируемом сносе объекта необходимо направлять за 7 рабочих дней до начала работ.

«Услуга предоставляется в течение четырех рабочих дней, а список документов сокращен до шести. Один из новых «умных» сервисов по указанному в онлайн-форме кадастровому номеру земельного участка автоматически заполняет адрес сносимого объекта, второй — проверяет наличие на нем обременений», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Найти данную услугу можно через раздел «Земля и стройка» на Госуслугах.

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#стройка
#госуслуги
#снос
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Жилой комплекс «Ильинойс» возводят в Красногорске
14 июня 2024, 09:48

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Жилой комплекс «Ильинойс» строят в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В настоящий момент завершены работы по устройству монолитного фундамента, вертикальных конструкций в некоторых корпусах.

«В двух корпусах жилого дома № 1 ведутся завершающие работы. На данный момент строители выполняют устройство мокрого фасада и отделку мест общего пользования. Ведутся электромонтажные работы, прокладываются инженерные сети: отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации», — поделились в пресс-службе.

Новый ЖК находится в 4 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Для удобства жителей на территории будет оборудован подземный паркинг, детские площадки,детский сад и школа.


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Главой Минсельхозпрода Подмосковья назначен Сергей Двойных
14 июня 2024, 09:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области назначен Сергей Двойных, ранее занимавший должность замминистра инвестиций, промышленности и науки региона, сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.
Ключевой задачей министерства Двойных назвал поддержку тех, кто ведёт хозяйственную и научную деятельность в агропромышленном комплексе региона.

«В Подмосковье развиты сфера производства и сельскохозяйственная отрасль. (…) Помимо развитой агропромышленной инфраструктуры, Подмосковье активно развивается и по линии науки, у региона большой потенциал. Наша задача — помочь работе фермеров, предпринимателей и учёных», — сказал Двойных.
Он пояснил, что меры поддержки в сфере АПК должны стать ещё более доступными, а эффект от них — ещё более ощутимым.

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#подмосковье
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Загруженность подмосковных дорог утром 14 июня составила 3 балла
14 июня 2024, 09:34

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На три балла оценивается загруженность дорог Московской области автомобилями по состоянию на утро пятницы, 14 июня, при этом на трёх федеральных трассах и семи шоссе отмечаются сложности с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Движение в сторону Москвы затруднено на ряде участков на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Можайское, Ленинградское, Пятницкое, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего на автодорогах Московской области утром 14 июня зафиксировано более 877 тысяч машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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Экс-бригадира ракетного предприятия будут судить за удаление папки «Хлам»
14 июня 2024, 07:47

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший руководитель бригады Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка Сергей Коротких попал под суд из-за удаления с рабочего компьютера расчётов, необходимых для производства ракет, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным обвинения, мужчина устроился на работу на предприятие в 2015 году. Однако в 2022 году стало известно, что при наличии второй формы допуска к секретным данным с целым рядом ограничений, ездил в Турцию, где женился на турчанке, хотя ему также был запрещён контакт с иностранцами.

При этом сам Коротких заявил, что сообщил в региональный отдел ФСБ об изменении семейного положения. С предприятия он уволился и удалил с рабочего компьютера личные данные и расчеты, необходимые для производства ракет. Из-за чего предприятие чуть не сорвало гособоронзаказ. В 2023 году на него возбудили уголовное дело.

По словам мужчины, он удалил папку «Хлам», в которой не содержалось ценных сведений. Свою вину он не признал. Однако теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Coca-Cola может вернуться в Россию
«Ведомости»: Coca-Cola подала заявку на регистрацию товарных знаков в РФ
14 июня 2024, 06:25

Фото: istock / jetcityimage

Американский производитель The Coca-Cola Company, ушедший в 2022 году с российского рынка, в апреле подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 3 заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Об этом сообщают «Ведомости».
Речь идет о брендах Coca-Cola, Sprite и Fanta. Напитки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и другие.

Компания одной из первых в марте 2022 года сообщила о приостановке деятельности, в июне было остановило производство и продажа напитков.

В октябре 2023 года сообщалось, что российский преемник Coca-Cola, бренд «Добрый» занял вторую строчку в списке продаж по стране. Согласно данным исследовательской компании NielsenIQ, эти напитки, разливающиеся на бывших мощностях бренда США, обогнали по продажам зарубежные аналоги.

Ранее сообщалось, что на китайский рынок поступят монастырские продукты из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Белые ночи в Санкт-Петербурге в 2024 году: Как увидеть город во всей красе
14 июня 2024, 05:27

Фото: istock / x-travel

Во второй половине июня Санкт-Петербург привлекает еще больше туристов из-за наступления белых ночей.
Даже после захода солнца в Питере светло. В материале «Радио 1» рассказываем, когда в Санкт-Петербурге начнутся Белые ночи и сколько они продлятся в 2024 году.

Когда начинаются и заканчиваются белые ночи в Санкт-Петербурге в 2024 году

Явление начинается проявляться примерно в середине мая. Непосредственно белые ночи длятся в Санкт-Петербурге летом порядка трех недель, самым светлым считается период с 11 июня по 2 июля 2024. Пик белых ночей придется на 20 июня.

В это время в Петербурге проводят фестивали, концерты, тематические экскурсии и другие интересные мероприятия.

Белые ночи в Петербурге: куда сходить и что посмотреть

  • Развод мостов является одним из самых известных событий, которое проходит во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Наибольшим интересом пользуется Дворцовый, находящийся в сердце города вблизи Невского проспекта и Дворцовой площади. Когда мост разводят, звучит мировая классика. Лучше заранее прийти и выбрать удачное место, так как в хорошую погоду найдется много желающих полюбоваться красотой.
  • Фестиваль «Алые паруса» проходит каждый год в конце июня. В 2024 году мероприятие состоится вечером 28 июня и ночью 29 июня. «Алые паруса» традиционно проводятся для выпускников школ. Попасть на мероприятие обычным туристам достаточно тяжело, так как вход только по приглашениям. Но в городе существуют обзорные точки, откуда можно полюбоваться бригом под яркими парусами и салютом.
  • Театральный фестиваль «Звезды белых ночей». В 2024 году праздник будет проходить с 27 мая по 1 августа. На мероприятие покажут лучшую программу Мариинки, спектакли, балеты, а также оперы других театров РФ и мира.
  • Прогулки по рекам и каналам. В городе множество теплоходов, лодок и яхт, которые ходят как по большим, так и по маленьким каналам. Они отправляются с пристани каждые 30 минут, бывает и чаще. Стоимость стартует от 900 рублей с человека.
Фото: istock / David_Bokuchava

Чем белая ночь отличается от полярного дня

Главное отличие полярного дня от белых ночей в том, что при полярном дне солнце вообще не заходит за горизонт. Обычно это происходит на широтах выше полярного круга (66°33′). Чем ближе к полюсу, тем дольше длится полярный день.

В России за полярным кругом находятся более 30 городов и поселений — Мурманск, Воркута, Норильск, Апатиты, Кировск, Салехард, который расположен прямо на границе полярного круга. В зависимости от расположения полярный день в них длится от одного до нескольких месяцев.

Где еще есть белые ночи в России

В России белые ночи можно увидеть на большой территории. Однако она не вся заселена, поэтому полюбоваться сумерками могут жители небольшого количества городов.

Белые ночи свойственны широтам, которые расположены близко к полярному кругу, поэтому в локациях севернее Санкт-Петербурга их можно наблюдать раньше 11 июня. Так, в Салехарде белые ночи начались еще в апреле, в Архангельске, Мурманске, Норильские и некоторых других городах — в мае. В конце месяца к ним добавились Петрозаводск, Сыктывкар и Выборг.

Белые ночи и режим сна

К сожалению, белые ночи подвергают опасности здоровье человека.

В 2017 году ученые, описавшие работу биологических часов в организмах от бактерий до животных — циркадных ритмов, получили нобелевскую премию по физиологии и медицине.

За способность адаптироваться к жизни на Земле отвечают определенные гены и кодируемые ими белковые механизмы — суточные изменения последних составляют цикл примерно в 24 часа, которые совпадают с продолжительностью земных суток. Циркадные ритмы во многом зависят от количества солнечного света.

Из-за белых ночей циркадные ритмы сбиваются, а выработка гормона сна мелатонина нарушается. Это негативно влияет на здоровье, увеличивает риск развития диабета и рака, повышает уровень стресса и ускоряет старение.

Чтобы без проблем перенести белые ночи, за несколько часов до сна необходимо убавить яркость освещения в доме. На ночь необходимо надевать маску для сна, а также вешать темные шторы в комнате. На улице в этом время стоит носить солнцезащитные очки.

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