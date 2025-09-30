Квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 0,3%
В сентябре в Санкт-Петербурге медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 294 000 рублей, что на 3,8% выше, чем в августе. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость».
Отмечается, что средняя цена квартиры в новом доме составила 13 млн рублей при площади 44,9 кв. м. А объём доступных предложений сократился на 0,5% за месяц.
«В сентябре мы наблюдаем сдержанное сокращение объема предложения и в среднем стагнацию цен на первичном рынке в крупнейших городах страны. Такая динамика обусловлена более заметным ростом рынка в конце лета. Во всех мегаполисах, где в сентябре медианная цена квадратного метра росла, мы наблюдаем сокращение объема доступных предложений», — приводит издание слова коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова.
Тем временем вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил Общественной Службе Новостей, что действующий формат льготной семейной ипотеки не помогает семьям с детьми решить жилищный вопрос здесь и сейчас. Они покупают квартиры на первичном рынке недвижимости и потом несколько лет ждут завершения строительства, а в это время снимают жильё.
«В чем сейчас главная проблема с семейной ипотекой? В том, что люди ребенка родили, ипотеку платить начали, а жильё получить могут только через 2-4 года, когда объект сдадут в эксплуатацию. Поэтому я бы все-таки говорил о введении ещё одной программы — субсидирования ставки найма жилья для семей с детьми», — отметил риелтор.
В рамках этой программы, по мнению Апрелева, россиянам с детьми должны выплачивать деньги на аренду жилья, а сумма будет зависеть от числа детей. Сэкономленные на аренде квартиры деньги россияне смогли бы откладывать на первоначальный взнос для покупки собственного жилья, считает Апрелев.
Нынешнюю льготную программу эксперт назвал «непонятной схемой с социальным лицом, притянутой за уши для стимулирования новостроек».