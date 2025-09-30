Квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 0,3%

30 сентября 2025, 14:26

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

В сентябре в Санкт-Петербурге медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 294 000 рублей, что на 3,8% выше, чем в августе. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость».





Отмечается, что средняя цена квартиры в новом доме составила 13 млн рублей при площади 44,9 кв. м. А объём доступных предложений сократился на 0,5% за месяц.





«В сентябре мы наблюдаем сдержанное сокращение объема предложения и в среднем стагнацию цен на первичном рынке в крупнейших городах страны. Такая динамика обусловлена более заметным ростом рынка в конце лета. Во всех мегаполисах, где в сентябре медианная цена квадратного метра росла, мы наблюдаем сокращение объема доступных предложений», — приводит издание слова коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова.

«В чем сейчас главная проблема с семейной ипотекой? В том, что люди ребенка родили, ипотеку платить начали, а жильё получить могут только через 2-4 года, когда объект сдадут в эксплуатацию. Поэтому я бы все-таки говорил о введении ещё одной программы — субсидирования ставки найма жилья для семей с детьми», — отметил риелтор.