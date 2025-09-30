Более 6000 учителей Подмосковья получают компенсацию аренды жилья

30 сентября 2025, 10:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Московской области более 6 тысяч педагогов получают компенсацию аренды жилья. За год число участников программы выросло на 13%. Эта мера доступна как новым педагогам, так и тем, кто давно работает в школах региона, сообщили в Министерстве образования Подмосковья.





На выплату могут претендовать учителя математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии, а также педагоги начальных классов. Подать заявление можно на регпортале.





«Компенсация аренды жилья — одна из ключевых мер поддержки педагогов в Подмосковье. Сегодня её получают более 6 тысяч учителей. В этом году размер выплаты увеличен, ежемесячно можно получать до 30 тысяч рублей, что создаёт дополнительные гарантии для наших педагогов», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

​Фото: Медиасток РФ



«Я родом из Белгорода, но для расширения профессионального горизонта и получения нового опыта переехал в Подольск. Здесь я могу активно развиваться в педагогической среде и совершенствовать свои навыки. В этом процессе большую роль сыграла программа поддержки учителей, которая не только помогла реализовать такой шаг, но и сделала переезд более доступным», — рассказал учитель математики и информатики из подольской школы «Бородино» Дмитрий Лавриненко.