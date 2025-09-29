Более 7000 подмосковных айтишников взяли льготную ипотеку

29 сентября 2025, 10:42

оригинал Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

За три года больше 7000 ИТ-специалистов в Подмосковье купили квартиры по программе льготной ипотеки. Об этом сообщили в региональном Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.







«Подмосковье предоставляет ИТ-компаниям гранты за привлечение в штат высококвалифицированных специалистов. Эта поддержка позволила усилить технологический сектор региона свыше 15 тысячами профессионалов», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.