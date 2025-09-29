Более 7000 подмосковных айтишников взяли льготную ипотеку
За три года больше 7000 ИТ-специалистов в Подмосковье купили квартиры по программе льготной ипотеки. Об этом сообщили в региональном Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.
«Подмосковье предоставляет ИТ-компаниям гранты за привлечение в штат высококвалифицированных специалистов. Эта поддержка позволила усилить технологический сектор региона свыше 15 тысячами профессионалов», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Айтишники в возрасте до 50 лет могут взять ипотеку со ставкой до 6% годовых на сумму до 18 млн рублей и купить жильё в Московской области.
Чтобы оформить льготный кредит, нужно иметь гражданство РФ, работать в аккредитованной ИТ-компании региона и зарабатывать в среднем за последние три месяца не менее 150 тысяч рублей до вычета налогов.
Если специалист уволится, то в течение полугода он должен найти новую работу в другой ИТ-компании, чтобы сохранить льготную ставку.
Подробные условия программы — на портале «Госуслуги».