Квартиру экс-губернатора Хабаровского края Фургала выставили на торги

Фото: istockphoto / MonthiraYodtiwong

Арестованная недвижимость экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выставлена на публичные торги во Владивостоке. Информация о продаже опубликована на официальных ресурсах Росимущества и в системе ГИС «Торги».



Объект представляет собой квартиру площадью 76,9 квадратных метров, расположенную на улице Басаргина. Начальная стоимость лота составляет 20,146 миллиона рублей. Условия торгов предусматривают шаг аукциона в размере 202 тысячи рублей и задаток 3,022 миллиона рублей.

Правовое основание для реализации имущества — постановление судебного пристава-исполнителя Приморского края. В документации указано, что имущество находится под арестом в рамках исполнительного производства в отношении Сергея Ивановича Фургала.

Прием заявок на торги стартовал двумя днями ранее и продлится до 29 октября. Продажа объекта недвижимости состоится 6 ноября.

