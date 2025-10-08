Квартиру экс-губернатора Хабаровского края Фургала выставили на торги

08 октября 2025, 06:46

Фото: istockphoto / MonthiraYodtiwong

Арестованная недвижимость экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выставлена на публичные торги во Владивостоке. Информация о продаже опубликована на официальных ресурсах Росимущества и в системе ГИС «Торги».