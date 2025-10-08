Квартиру экс-губернатора Хабаровского края Фургала выставили на торги
Арестованная недвижимость экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выставлена на публичные торги во Владивостоке. Информация о продаже опубликована на официальных ресурсах Росимущества и в системе ГИС «Торги».
Объект представляет собой квартиру площадью 76,9 квадратных метров, расположенную на улице Басаргина. Начальная стоимость лота составляет 20,146 миллиона рублей. Условия торгов предусматривают шаг аукциона в размере 202 тысячи рублей и задаток 3,022 миллиона рублей.
Правовое основание для реализации имущества — постановление судебного пристава-исполнителя Приморского края. В документации указано, что имущество находится под арестом в рамках исполнительного производства в отношении Сергея Ивановича Фургала.
Прием заявок на торги стартовал двумя днями ранее и продлится до 29 октября. Продажа объекта недвижимости состоится 6 ноября.
