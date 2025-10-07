Подмосковных производителей приглашают на форум по экспорту в Африку

07 октября 2025, 22:12

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Национальном центре «Россия» в Москве 21 октября состоится международный форум по экспорту «Сделано в России». Участие в нём позволит предпринимателям расширить возможности для экспорта и сотрудничество с партнёрами в Африке, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.







«На форуме состоится питч-сессия «Россия – Африка. Бизнес на перекрёстке возможностей», организованная Российским экспортным центром. Она станет площадкой делового диалога между российскими компаниями и партнёрами из Африки. Участники смогут разобраться в особенностях работы с одним из самых перспективных рынков мира, где ВВП ежегодно растёт на 4%, а население к 2050 году превысит 2,5 млрд человек», – отметили в пресс-службе.