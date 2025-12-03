Квартиру с самой большой кухней выставили на продажу в Москве
Квартира с кухней площадью 200 кв. м появилась на рынке элитной недвижимости в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов.
По данным платформы «Циан», лот находится в элитном комплексе в Хамовниках. Общая площадь шестикомнатной квартиры составляет 600 кв. м, а ее стоимость достигает 2,5 миллиардов рублей. Примечательно, что размер кухонного пространства превышает среднюю площадь стандартного жилья в четыре раза.
Еще один похожий лот аналитики обнаружили в Петербурге. Там продается квартира площадью 364 кв. м, оборудованная панорамными окнами и выходом на террасу. Объект позиционируется как зал-столовая для семейных торжеств и светских мероприятий. При этом размер кухни составляет 165,3 кв. м.
