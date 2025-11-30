В Туле пенсионерка оставила молодожёнов без жилья и с долгом на 12 лет
В Туле продавец квартиры применила «схему Долиной» после сделки. Молодая семья осталась без жилья и денег, но с ипотекой под 28%. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Покупатели нашли квартиру через агентство «Полезные люди». Риелтор и юристы проверили сделку, банк провёл расчёты. Затем агент недвижимости перестала выходить на связь. Продавец попросила время на переезд. Когда семья получила ключи, им пришло судебное извещение.
Собственница заявила в полицию, что плохо себя чувствовала во время сделки. Она получила 2,89 млн рублей, но потребовала вернуть квартиру, заявив: «Долиной вернули — и мне вернёте». Теперь семья выплачивает ипотеку, а суд может изъять квартиру.
