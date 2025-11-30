В Туле пенсионерка оставила молодожёнов без жилья и с долгом на 12 лет

30 ноября 2025, 19:23

В Туле семья осталась с ипотекой после сделки по «схеме Долиной»

Фото: Istock/LENblR

В Туле продавец квартиры применила «схему Долиной» после сделки. Молодая семья осталась без жилья и денег, но с ипотекой под 28%. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.