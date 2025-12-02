Достижения.рф

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Лурье пошла в Верховный суд

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Защита Полины Лурье подала жалобу в Верховный суд России на решения нижестоящих инстанций, которые признали недействительной сделку купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной.



Об этом сообщила РИА Новости адвокат Лурье, Светлана Свириденко.

«Сегодня мы подали жалобу в Верховный суд России на решения суда первой инстанции, Мосгорсуда и Второго кассационного суда общей юрисдикции», — сказала адвокат.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования исполнительницы к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Полины на спорное имущество и признал его за Долиной.

Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения и отклонили апелляционную жалобу Лурье.

Никита Кротов

