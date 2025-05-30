«Квас должен быть квасом»: В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать продукты для окрошки
Роскачество: при выборе продуктов для окрошки важно смотреть на их состав
Для приготовления окрошки стоит выбирать качественные продукты и внимательно читать их состав. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов Роскачества.
«Настоящий квас для окрошки должен называться именно квасом, а не "безалкогольным газированным напитком", и соответствовать ГОСТ 31494-2012. В составе качественного кваса не должно быть консервантов, подсластителей, искусственных ароматизаторов и красителей — только натуральные ингредиенты», — говорится в материале.
Кроме того, важно обращать внимание на состав кефира. В нем должны быть только пастеризованное молоко и закваска живых бактерий. При этом в сметане не должно быть ничего, кроме живых молочнокислых микроорганизмов и сливок.
«Настоящая сметана должна содержать без растительных жиров и стабилизаторов. Если в составе указаны растительные жиры или консерванты — это фальсификат», — предупредили в Роскачестве.
Зеленый горошек для окрошки стоит покупать в стеклянной банке, а колбаса должна соответствовать ГОСТ 23670-2019.
В свою очередь директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказала, что окрошка может защитить в условиях летней жары.
«Задача окрошки — насытить организм человека в период сильной жары, когда у него нет аппетита. За счет своей низкой температуры — комнатной или еще ниже — этот суп воздействует на ротовую полость и вкусовые рецепторы не так, как классические горячие блюда, что позволяет поесть, даже когда не очень хочется», — отметила эксперт.
Дианова посоветовала заправлять окрошку белым квасом или кефиром, уточнив, что эти продукты полезны для кишечника. Из блюда также стоит исключить колбасу и заменить ее на курицу или индейку.