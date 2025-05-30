«Квас должен быть квасом»: В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать продукты для окрошки

30 мая 2025, 17:23

Роскачество: при выборе продуктов для окрошки важно смотреть на их состав

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Для приготовления окрошки стоит выбирать качественные продукты и внимательно читать их состав. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов Роскачества.







«Настоящий квас для окрошки должен называться именно квасом, а не "безалкогольным газированным напитком", и соответствовать ГОСТ 31494-2012. В составе качественного кваса не должно быть консервантов, подсластителей, искусственных ароматизаторов и красителей — только натуральные ингредиенты», — говорится в материале.

«Настоящая сметана должна содержать без растительных жиров и стабилизаторов. Если в составе указаны растительные жиры или консерванты — это фальсификат», — предупредили в Роскачестве.

«Задача окрошки — насытить организм человека в период сильной жары, когда у него нет аппетита. За счет своей низкой температуры — комнатной или еще ниже — этот суп воздействует на ротовую полость и вкусовые рецепторы не так, как классические горячие блюда, что позволяет поесть, даже когда не очень хочется», — отметила эксперт.