Диетолог рассказала, чем лучше заправлять окрошку
Диетолог Макиша: окрошку полезнее заправлять кефиром
Окрошка может стать диетическим блюдом, если заправить ее правильной заправкой и заменить некоторые продукты. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша.
«С точки зрения здорового питания заправлять окрошку полезнее кефиром или минеральной водой. Кефир содержит белок, кальций и пробиотики. Квас, который продается в магазинах, содержит много сахара. На 100 миллилитров напитка в него добавляют 10–12 граммов сахара. Столько же содержится в газировке», — пояснила Макиша в разговоре с «Вечерней Москвой».
При этом она отметила, что для окрошки можно использовать самодельный квас или сыворотку, которая легче кефира и богата витаминами, аминокислотами и полезными микроэлементами.
Также Макиша посоветовала заменить в окрошке колбасу на куриную грудку, а картошку — на цветную капусту.
Тем временем «Москва 24» со ссылкой на исследование сети гипермаркетов «О’КЕЙ» пишет, что некоторые россияне заправляют окрошку огуречным рассолом и березовым соком.
«В пятерку самых популярных заправок вошли квас (48% опрошенных), кефир (16%) и айран (6%). Не обошли вниманием россияне майонез и сметану с водой (5 и 4% соответственно)», — говорится в статье.
Кроме того, эксперты выяснили, что приготовление четырех порций окрошки обойдется в 550 рублей.