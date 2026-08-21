Мособлгаз принял 20 000 заявок на техобслуживание через региональные «Госуслуги»

21 августа 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Жители Подмосковья могут заказать услуги по газу через региональный портал «Госуслуги». Всего на нём представлено 11 таких услуг, сообщили в пресс-службе ведомства.





Одна из самых популярных – техобслуживание газового оборудования. Пользователи портала подали на неё более 20 000 заявок.



В Мособлгазе напомнили, что ежегодное техобслуживание – обязанность каждого собственника газового оборудования. А наличие договора на техническое обслуживание – обязательное условие для поставки газа.

«При отсутствии такого договора поставщик вправе приостановить газоснабжение, несмотря на своевременную оплату потреблённого топлива. В этом случае возобновление подачи газа возможно только после заключения договора о техобслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, а также оплаты понесённых расходов на отключение и подключение», – разъяснили в ведомстве. Там назвали развитие цифровых сервисов одним из ключевых направлений работы компании по повышению качества обслуживания жителей Подмосковья.