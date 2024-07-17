Kyodo: В Японии два года продавали лосось из России под видом продукции Хоккайдо

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В Японии почти два года продавали лосось из России под видом местной продукции с острова Хоккайдо. Об этом со ссыокой на агентство Kyodo пишет ТАСС. С января 2022 года по ноябрь 2023 компания успела продать почти 8000 упаковок рыбы, говорится в сообщении.
По данным агентства, российским лососем торговала компания Yamanaka, которая управляет сетью супермаркетов в регионе Токай. Нарушения выявило местное управлением по сельскому хозяйству в четырех магазинах.
Сообщается, что компании предписали срочно сменить маркировку, а сама фирма принесла извинения потребителям, объяснив, что причиной всему стало недостаточная осведомленность магазинов о смене поставщиков рыбы с японских на российских. В Японии временами местные продукты ценятся покупателями больше, чем импортные, и потому могут стоить дороже, указано в статье.
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