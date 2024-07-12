Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе Курил

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Россия с 15 июля приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Приостановка добычи японскими моряками морской капусты продлится на время, которое потребуется для ремонта маяка.
В сообщении, опубликованном на сайте российского министерства иностранных дел указано, что японские рыбаки добывают морскую капусту в этом районе в соответствие с соглашением между двумя странами от 1981 года. Недавно японская сторона по дипломатическим каналам направила запрос в связи с «отключением света» на маяке, который расположен на острове Сигнальный. Также власти Токио «потребовали» от российской стороны возобновить стабильную работу маяка.
По сообщению российского внешнеполитического ведомства, в связи с вышеуказанными событиями было решено приостановить японский рыболовный промысел в районе острова Сигнальный вплоть до завершения запланированных ремонтно-профилактических работ на маяке.
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Александр Бойцов