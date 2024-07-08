МИД Японии: Токио обеспокоен развитием отношений России и КНДР

Фото: istockphoto / Andrea Nicolini
Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР.
Южная Корея планирует поднять вопрос о сотрудничестве России и КНДР на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, сообщили в URA.RU.
Ранее обеспокоенность по поводу союза России и Северной Кореи выразила Япония. Глава японского МИД Ёко Камикава заявила, что такое сотрудничество угрожает безопасности в регионе, который окружает Японию.
Читайте также:
НАТО активно перебрасывает ВВС к границам Польши
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал условие для прекращения огня на Украине
Столтенберг: Цель России и КНР — поражение США и НАТО на Украине
«Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обсудим пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и IP4 (Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия — прим. URA.RU)», — сказал Ким Тхэ Хе.
Ранее обеспокоенность по поводу союза России и Северной Кореи выразила Япония. Глава японского МИД Ёко Камикава заявила, что такое сотрудничество угрожает безопасности в регионе, который окружает Японию.
Читайте также:
НАТО активно перебрасывает ВВС к границам Польши
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал условие для прекращения огня на Украине
Столтенберг: Цель России и КНР — поражение США и НАТО на Украине
Мира Полтева