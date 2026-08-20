Лабораторный анализ выявил превышение бактерий в трёх блюдах сети «Папа Джонс»
Технолог Ольга Пасько прокомментировала расследование SHOT ПРОВЕРКИ и указала на возможные нарушения санитарных норм в ресторанах «Папа Джонс».
Лабораторный анализ блюд из точки на улице Хабарова выявил превышение микробных показателей: в пасте «Цыплёнок Флорентина» — в 10 раз, в чизкейке «Нью-Йорк» — в девять раз, в супе «Солянка» — почти в три раза. В чизкейке из ресторана на улице Маршала Катукова нашли бактерии группы кишечной палочки.
«Превышение КМАФАнМ может быть связано с длительным хранением полуфабрикатов, нарушением температурного режима при перевозке или недостаточной санитарной обработкой на производстве. Бактерии группы кишечной палочки являются санитарно-показательными микроорганизмами: их обнаружение может свидетельствовать о загрязнении продукции и несоблюдении санитарных требований», — пояснила Пасько.На видео эксперт заметила, что упавший нож только ополоснули водой, часть досок имеет износ, ёмкость с дезраствором без маркировки. Сотрудники работают в личной одежде, некоторые без головных уборов. Один работник вытер руки полотенцем, но не вымыл их перед едой. Курьеры ходят по цеху в уличной одежде и с сумками — это создаёт риск перекрёстного загрязнения.