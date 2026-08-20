«Бог видит каждого»: Иерей Ермолин дал три совета паломникам в Казани

20 августа 2026, 20:17

Иерей Ермолин рассказал жителям Казани о правилах поведения в очереди к мощам

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

В «Татар-информе» прошла пресс-конференция, где иерей Александр Ермолин рассказал о поведении в очереди к мощам.





Священник заявил, что святыня не решает все проблемы и не гарантирует счастья. Он объяснил, что Бог даёт человеку то, что действительно нужно для спасения, а не всё подряд.



Следует отметить, что в Казани ожидают много паломников, очередь будет большой. Отец Александр призвал не толкаться и не ссориться.

«Если в очереди к святыне человек со всеми переругался, толкался и так далее, то эта святыня не будет ему в радость и его молитва может быть даже не принята Богом. Лучше воспользоваться временем, которое вы проведёте в очереди и почитать акафист святителю Спиридону. Это можно сделать даже с помощью телефона: найдите текст молитвы в телефоне, и читайте, пока продвигается очередь», — сообщил иерей.