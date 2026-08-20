Аномальная жара повторила рекордный показатель в европейской стране

20 августа 2026, 20:27

Во Франции аномальная жара повторила 43-летний рекорд по продолжительности

Фото: iStock/lamyai

Аномальная жара во Франции сравнялась по продолжительности с рекордом июля 1983 года — 23 дня. Об этом сообщает местная радиостанция Franceinfo со ссылкой на специалистов национальной метеорологической службы.