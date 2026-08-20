Аномальная жара повторила рекордный показатель в европейской стране
Аномальная жара во Франции сравнялась по продолжительности с рекордом июля 1983 года — 23 дня. Об этом сообщает местная радиостанция Franceinfo со ссылкой на специалистов национальной метеорологической службы.
В этом сезоне в материковой части страны зафиксировали три волны зноя: 14 дней в июне, 16 дней в июле и 23 дня с конца июля. Последняя жара уже превзошла по длительности периоды 2003 и 2006 годов. Если она сохранится и в пятницу, 21 августа, то станет абсолютным рекордом с начала ведения метеорологических наблюдений в 1947 году.
Ранее сообщалось, что Эйфелева башня стала выше примерно на десять сантиметров из-за воздействия аномальной жары. При колебаниях температуры высота сооружения меняется. Причина кроется в свойствах пудлингового железа, из которого выполнена конструкция.
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