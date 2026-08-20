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Врач раскрыл осеннюю формулу защиты детей от ОРВИ

Терапевт Лишин перечислил меры защиты детей от ОРВИ в осенний период
Фото: Istock/Martinan

Врач-терапевт Виктор Лишин назвал три главных условия для защиты детей от ОРВИ осенью: режим сна, полноценное питание и физнагрузка.



В беседе с «Абзацем» специалист подчеркнул, что здоровье ребёнка напрямую зависит от нескольких факторов.

«Первый — это питание. Существует три закона здорового питания: регулярно, рационально, сбалансированно. Включайте в рацион больше фруктов и овощей. Второй фактор — это сон. Нужно приучить ребёнка к тому, чтобы он ложился в одно и то же время каждый день. Третий — физическая активность. Она должна быть хотя бы умеренной. И нельзя забывать о вакцинации», — отметил врач.
Лишин рекомендует мыть руки, пользоваться санитайзерами и при необходимости сходить к врачу, чтобы проверить уровень витаминов и микроэлементов. При этом он предупреждает: не стоит создавать вокруг ребёнка стерильную среду.
Ольга Щелокова

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