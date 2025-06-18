Lada представила обновленную Niva Travel с новым мотором на ПМЭФ-2025
На ПМЭФ-2025 Lada показала рестайлинговую версию Niva Travel. Как сообщает Mash, главное нововведение — новый двигатель объемом 1,8 литра, выдающий 90 лошадиных сил.
Внедорожник получил обновленный дизайн передней части, включая новую оптику и решетку радиатора. Также ожидаются изменения в салоне, с использованием новых материалов и, возможно, другой приборной панелью. Производитель обещает расширение списка базового оснащения.
Точная дата полноценной презентации и цена пока не объявлены.
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