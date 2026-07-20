Лантратова помогла обеспечить доступную среду для колясочника из Раменского
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла решить проблему с заменой пандуса в подмосковном доме, по которому не мог спуститься маломобильный житель. Наклон площадки был слишком крутым.
Как рассказала омбудсмен, к ней обратился житель городского округа Раменское, передвигающийся в кресле-коляске. Пандус в подъезде его дома имел слишком крутой наклон, и спуститься на улицу самостоятельно он не мог. Управляющая компания проблему не решала.
«Мы оперативно направили запрос в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку. Ведомство подтвердило наши доводы. Было внесено прокурорское представление об устранении нарушений», – рассказала Лантратова, слова которой приводит РИА Новости.В итоге в подъезде установили безопасный пандус удобной конфигурации. Правозащитник поблагодарила сотрудников Прокуратуры и уполномоченного по правам человека в Московской области Ирину Фаевскую за оперативное реагирование на проблему и помощь в её решении.