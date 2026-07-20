Лантратова помогла обеспечить доступную среду для колясочника из Раменского

20 июля 2026, 13:23

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла решить проблему с заменой пандуса в подмосковном доме, по которому не мог спуститься маломобильный житель. Наклон площадки был слишком крутым.





Как рассказала омбудсмен, к ней обратился житель городского округа Раменское, передвигающийся в кресле-коляске. Пандус в подъезде его дома имел слишком крутой наклон, и спуститься на улицу самостоятельно он не мог. Управляющая компания проблему не решала.

«Мы оперативно направили запрос в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку. Ведомство подтвердило наши доводы. Было внесено прокурорское представление об устранении нарушений», – рассказала Лантратова, слова которой приводит РИА Новости.