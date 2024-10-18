Лантратова: Надо создать бесплатные военно-патриотические центры для молодёжи

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Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой создать бесплатные военно-патриотические центры для молодёжи по всей России.
Она пояснила, что сегодня в обществе существует запрос на отдых для детей, который будет совмещён с военно-патриотической подготовкой. Парламентарий привела в пример подмосковный центр «Авангард», который уже функционирует бесплатно только для детей из Москвы и Московской области.
Тем временем московские школьники одержали победу на II Всероссийском детском экологическом форуме для учеников 5-11 классов.
Ранее сообщалось, что участие в экологических акциях по сбору вторсырья приняли во время прошедших каникул ребята из труппы театра «МаскаРад» серпуховского Центра внешкольной работы.
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«Остальные военно-патриотические центры для детского отдыха действуют на коммерческой основе, и позволить себе отдых там могут далеко не все семьи, особенно многодетные», — добавила в беседе с RT Лантратова.
Тем временем московские школьники одержали победу на II Всероссийском детском экологическом форуме для учеников 5-11 классов.
«Команда из 20 школьников из разных школ столицы и ученики Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма заняла первое место, став победителем форума. II Всероссийский детский экологический форум для учеников 5-11 классов прошёл в Челябинске», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы столичного департамента образования и науки.
Ранее сообщалось, что участие в экологических акциях по сбору вторсырья приняли во время прошедших каникул ребята из труппы театра «МаскаРад» серпуховского Центра внешкольной работы.
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Мелисса Тимофеева