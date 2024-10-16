Серпуховские школьники приняли участие в экологических акциях

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Участие в экологических акциях по сбору вторсырья приняли во время прошедших каникул ребята из труппы театра «МаскаРад» серпуховского Центра внешкольной работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Ребята не ограничились исключительно театральными занятиями, они также активно участвовали в экологических акциях по сбору макулатуры и использованных батареек. Это помогло им осознать, что внести свой вклад в защиту природы может каждый», — говорится в сообщении.Отмечается, что участие в экологических акциях не помешало школьникам активно работать над созданием новых театральных постановок, что способствовало не только их творческому развитию, но и укрепило дружеские связи в коллективе.
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