В Красногорске в Президентской академии встретили первых студентов из Китая

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В Президентской академии в Красногорске прошла встреча с первыми студентами из Китая. Трое молодых людей и одна девушка будут изучать экономику и менеджмент. Для них была организована ознакомительная экскурсия по учебному заведению, где они посетили аудитории, компьютерные классы, зоны отдыха, библиотеку, спортивные и тренажёрные залы, тир, фан-зону и столовую, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
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