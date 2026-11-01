Лантратова проведёт пресс-конференцию по итогам гуманитарной миссии в Алешках
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова проведёт пресс-конференцию и расскажет об итогах гуманитарной миссии в Алешках. Об этом информирует пресс-служба ММПЦ «Россия сегодня».
В ходе мероприятия, которое пройдёт 2 ноября в 12:30 мск, Яна Валерьевна подведёт итоги поездки, расскажет о результатах гуманитарной работы и помощи, которую оказали жителям. Аккредитация открыта до 19:00 мск 1 ноября. Лантратова намерена добиваться, чтобы мирные жители вблизи линии боевого соприкосновения регулярно получали помощь.
Представители СМИ смогут пройти только при наличии предварительной аккредитации — им нужно предъявить паспорт и действующее редакционное удостоверение, которое подтверждает принадлежность журналиста к аккредитовавшему его СМИ. ММПЦ «Россия сегодня» оставляет за собой право отказать в аккредитации без объяснения причин.
Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области прошла 30 октября. Организаторы вывезли местных жителей, доставили продукты питания и товары первой необходимости.
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