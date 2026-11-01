Лантратова проведёт пресс-конференцию по итогам гуманитарной миссии в Алешках

01 ноября 2026, 12:21

Яна Лантратова (Фото: www.kremlin.ru)

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова проведёт пресс-конференцию и расскажет об итогах гуманитарной миссии в Алешках. Об этом информирует пресс-служба ММПЦ «Россия сегодня».