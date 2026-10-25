Медиафорум RT «Россия — Африка» пройдёт в Москве 26—29 октября
Медиафорум «Россия — Африка» пройдёт в Москве 26–29 октября. Его организует RT при участии Sputnik и ТАСС.
Мероприятие соберёт более 200 человек из 46 стран Африки, включая гендиректора Африканского вещательного союза Грегуара Нджаку и министра коммуникаций и СМИ ЦАР Эвариста Нгаману.
Выступят Елизавета Бродская (RT), Дмитрий Киселёв («Россия сегодня») и Андрей Кондрашов (ТАСС). Главная тема — роль СМИ в развитии Африки и формировании её образа за рубежом. 26–27 октября в Национальном центре «Россия» пройдут сессии RT, «России сегодня» и ТАСС.
28 октября в Гостином дворе состоится пленарное заседание, 29 октября — сессия RT с потомками африканских лидеров — героев проекта «Африка: наследие великих». Участники проведут совместные эфиры с российскими СМИ и подпишут соглашения о сотрудничестве. 24–25 октября гости посетят экскурсии по Москве.
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