«Лапша Buldak вызывает рак и бесплодие»: компания предупреждает об этом прямо на упаковке

03 ноября 2025, 14:26

Острая лапша Buldak вызывает рак и бесплодие

Фото: Istock / akiyoko

В Сети набирает популярность видео из Калифорнии, где на упаковках острой лапши Buldak заметна крупная надпись о вреде для здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал «Рифмы и Панчи».