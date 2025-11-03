Достижения.рф

«Лапша Buldak вызывает рак и бесплодие»: компания предупреждает об этом прямо на упаковке

Фото: Istock / akiyoko

В Сети набирает популярность видео из Калифорнии, где на упаковках острой лапши Buldak заметна крупная надпись о вреде для здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал «Рифмы и Панчи».



По законам штата производители обязаны указывать такие предупреждения, если в составе есть даже минимальные следы канцерогенных веществ.

Примечательно, что состав лапши одинаковый по всему миру, однако маркировка с предупреждением о потенциальном риске есть только на рынке Калифорнии.

Любителям острой лапши стоит быть внимательными и учитывать возможный вред для здоровья, особенно при частом употреблении.

Софья Метелева

