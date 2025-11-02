«Алкоголь лгал мне»: певица Джессика Симпсон рассказала о борьбе с зависимостью и трезвости

02 ноября 2025, 16:14

Певица Джессика Симпсон призналась, как алкоголь едва не уничтожил её мечты

Джессика Симпсон (Фото: Instagram* / @jessicasimpson)

Джессика Симпсон откровенно рассказала в соцсетях о том, как алкогольная зависимость чуть не разрушила её жизнь и карьеру.





Поводом для признания стал важный личный рубеж — восемь лет полной трезвости. По словам певицы, решение отказаться от спиртного стало переломным моментом, ведь алкоголь мешал ей чувствовать себя живой и уверенной.





«Сегодня я чиста. Сегодня мной движет вера. Я так рада, что выбрала веру вместо страха. Сила пришла ко мне не в борьбе, а в сдаче», — написала Джессика.

«Алкоголь лгал мне, говоря: "Ты смелее, потому что можешь сказать это, когда я на твоей стороне". На самом деле без него я гораздо честнее», — подчеркнула Симпсон.