«Алкоголь лгал мне»: певица Джессика Симпсон рассказала о борьбе с зависимостью и трезвости
Джессика Симпсон откровенно рассказала в соцсетях о том, как алкогольная зависимость чуть не разрушила её жизнь и карьеру.
Поводом для признания стал важный личный рубеж — восемь лет полной трезвости. По словам певицы, решение отказаться от спиртного стало переломным моментом, ведь алкоголь мешал ей чувствовать себя живой и уверенной.
«Сегодня я чиста. Сегодня мной движет вера. Я так рада, что выбрала веру вместо страха. Сила пришла ко мне не в борьбе, а в сдаче», — написала Джессика.Артистка призналась, что особенно сильно пристрастие проявилось в 2016 году, когда она работала над новой музыкой. Тогда ей казалось, что алкоголь придаёт смелости, но на деле он лишь отнимал искренность.
«Алкоголь лгал мне, говоря: "Ты смелее, потому что можешь сказать это, когда я на твоей стороне". На самом деле без него я гораздо честнее», — подчеркнула Симпсон.Сейчас звезда уверена: трезвость вернула ей ясность ума, веру в себя и способность мечтать.